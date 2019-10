“Un gesto ignobile per cui spero ci possa essere una pena esemplare”. Così la sindaca di Torino Chiara Appendino via twitter commenta la violenta aggressione ad un clochard. L’uomo, che chiedeva l’elemosina in via Cernaia, è stato malmenato da tre giovani, rintracciati grazie alla testimonianza di un passante.

La prima cittadina esprime poi solidarietà “alle vittime e un ringraziamento particolare al concittadino, che non è rimasto indifferente”.