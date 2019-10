Il 12 ottobre seconda giornata dell'Ordine di Malta

Il 12 Ottobre in 23 piazze italiane (elenco a piè di pagina) i volontari dell’Associazione Nazionale dei Cavalieri Italiani dell’Ordine di Malta (ACISMOM), dei Gran Priorati, del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (CISOM) e del Corpo Militare (ACISMOM), dal mattino e fino all’imbrunire, nei gazebo dedicati alle nostre attività, incontreranno curiosi ed appassionati per farsi conoscere e per creare una rete di solidarietà che non sia chiusa nei palazzi, ma che viva nelle città dove si incontrano persone bisognose da un lato e caritatevoli e pronte all’aiuto, dall’altro.

In Italia perseguiamo la nostra mission attraverso diverse attività di assistenza ai più bisognosi, spesso declinate in assistenza sanitaria e sociale: la gestione di Case Famiglia e Mense, la distribuzione di pasti caldi e capi di vestiario, l’accudimento dei malati negli ospedali o nei Pellegrinaggi Nazionali ed Internazionali, l’organizzazione di soggiorni estivi per famiglie bisognose, Campi estivi per ragazzi disabili, la gestione di doposcuola per bambini non inseriti socialmente, o l’organizzazione di summer games destinati ai bambini disabili. Alle attività più strutturate si affiancano opere che si esplicano nella continua assistenza di chi ha bisogno, qualunque sia il profilo di tale urgenza, e quando necessario aiuti finanziari per sopperire alle diverse esigenze.

Rispetto alle attività storicamente gestite dall’Ordine di Malta in Italia nel 2019 si sono sviluppati due filoni che vogliono alleviare solitudine e povertà:

i servizi agli anziani, con l’organizzazione degli “angeli custodi” che portano farmaci e spesa a domicilio, che ascoltano e offrono conforto; i corsi di stimolazione cognitiva per i malati neodiagnosticati di Alzheimer e per i loro congiunti,

le attività per i senza fissa dimora (che stanno aumentando specie nelle grandi città) vedono impegnati i nostri volontari con assistenza notturna e visite mediche organizzate in UDS (Unità di strada).

In Piemonte dell'Assistenza Freddo si occupa principalmente il Corpo Militare.

Oltre a quanto sopra, la Delegazione di Piemonte e Valle d'Aosta:

gestisce a Torino la scuola per l'infanzia “Vittorio Emanuele II” con l'aiuto delle suore San Giuseppe di Pinerolo;

offre ogni anno ai propri assistiti una giornata conviviale prenatalizia preceduta dalla Santa Messa;

Organizza ogni anno nel mese di giugno un pellegrinaggio Gran Priorale al Santuario di Oropa.

Inoltre operano nell'ambito della Delegazione il Gruppo di Approfondimento Religioso e il Gruppo Giovani.

Tra le attività del Gruppo Giovani si segnalano:

il weekend di Sport e Meditazione in Val d’Aosta, le serate di Bowling con i Signori Ammalati”, la “Giornata Nazionale della colletta Alimentare”, le vendite gastronomiche di beneficenza e il banco al Mercato di antiquariato di Cherasco.

Il Corpo Italiano di Soccorso ha in Piemonte, a Pinerolo, il Gruppo Cinofilo.

Le piazze in cui incontrare i nostri volontari

BOLOGNA - Piazza Galvani, BRESCIA - Corso G. Zanardelli, CAGLIARI - Piazza Garibaldi CASTEL GANDOLFO - Piazza della Libertà, FERMO: Piazza del Popolo, FIRENZE: Piazza Gino Bartoli, FROSINONE: Parco Matusa, GENOVA: Piazza De Ferrari, LORETO: Piazza della Madonna, MACERATA: Piazza della Libertà, MILANO: Piazza Cadorna e Corso Garibaldi (S.M. Incoronata), NAPOLI: Via Calabritto, PALERMO: Piazza Castelnuovo, PADOVA: Basilica del Santo, PARMA: Piazza della Steccata, PAVIA: Via XX Settembre, PISA: Piazza XX Settembre ROMA: Piazza San Lorenzo in Lucina e Centro Commerciale EUROMA2, SASSARI: Piazza d'Italia, TORINO: Piazza Palazzo di Città, VENEZIA: Piazza San Marco, VERONA: Piazza Bra VITERBO: Piazza dei Caduti