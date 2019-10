La 31esima Sagra d’Autunno a Piasco entra nel vivo da giovedì 10 e regala emozioni fino al 15 ottobre

La Pro Loco di Piasco è lieta di esporre il programma dei festeggiamenti per la Sagra d’Autunno, giunta alla 31^ edizione, che si svolgerà dal 10 al 15 di ottobre. Un programma ricco di novità quello che si appresta a svolgersi, ancora una volta motivo di orgoglio per tutti i piaschesi consci di offrire un Evento che ogni anno attira un grandissimo numero di visitatori provenienti da tutto il Piemonte.

Giovedì 10 ottobre la Pro Loco propone la proiezione del film “Mio Fratello Rincorre i Dinosauri” presso la Sala Polivalente dott. Francesco Serra. In sala sarà presente Andrea Francesco Maria Timpanelli di Casteldelfino, interprete nel ruolo del PICCOLO VITTO. La proiezione sarà l’occasione di inaugurare la rassegna cinematografica “Che cosa ci siamo persi?”, che proporrà tutti i giovedì sera dei mesi di ottobre e novembre alcuni film di cartello usciti nei mesi estivi. Durante la serata si potrà acquistare la tessera della rassegna, che darà modo di accedere a tutti i film a prezzi molto agevolati.

Venerdì 11 alle ore 19, dopo il successo degli ultimi anni, viene riproposta la 3^ edizione de La Cena dei Carnivori, una cena tutta a base di carne, presso il padiglione allestito in piazza Biandrate. Il menu è veramente ricco: carne alla zingara come antipasto, arrosticini, tagliata, trippe in umido, costina, salsiccia, coscia di pollo, patatine fritte, dolce, vino e acqua inclusi al prezzo di 23 €. Per iscriversi contattare Stefano al 3472321669 o Marco 3467416574.

Non mancherà il divertimento musicale, prima con la musica a 360° dei 7s8, e poi con il DJ set e l’animazione di DJ Kamillo e Aliai, che faranno scatenare tutti sotto il palco. Ingresso libero per tutta la serata.

Sabato 12 è il momento del Giro-Pizza: antipasto, 8 tipi di pizza, e dolce a soli 10 €. Due turni di servizio: alle ore 19 e alle ore 21. Per iscriversi contattare Marco al 3467416574 o Stefano al 3472321669.

Seguirà tutta la notte musica dance con Don Paolo DJ, con la partecipazione speciale de Il Pagante, gruppo musicale di successo nazionale.

Dopo le due serate sarà il turno del momento principale della Sagra d’Autunno, domenica 13 ottobre, con tantissime attività da seguire.

Si inizia alle ore 10 con l’apertura della Mostra di prodotti ortofrutticoli presso piazza Martiri della Liberazione, della Mostra fotografica a cura dello studio Ruatta in via Umberto I, del Museo dell’Arpa Victor Salvi con ingresso ridotto a 3 € (orari: 10.00/13.00, via Rossana 7), la vendita di torte pro-asilo in piazza Martiri della Liberazione e le visite guidate alla scuola materna, poi l’apertura della Mostra di pittura dell’artista Luca Mondelli presso il Palazzo Comunale, della Mostra di Pappagalli, modellismo statico, e trattori d’epoca presso piazza della Pace, classiche bancarelle per le vie del paese e negozi in piazza.

Alle 11.30, presso Piazza Martiri della Liberazione, inaugurazione della 13^ Sagra d’Autunno, con il saluto delle autorità.

Alle 12.30, nel padiglione in piazza Biandrate, grande pranzo con la Polenta di “pignulet”: polenta, salsiccia, spezzatino, formaggi e dolce a 10 €, in collaborazione con gli alpini di Piasco (non occorre prenotazione).

Dalle 14.30 liscio con Maurizio e la Band presso il padiglione delle feste con ballo a palchetto. Piasco in Live per le vie del paese, con concerti live di “I Fonzarelli’s”, “Fool And Drunk”, “Bohrdeaux” e “Timballes”. In piazza della Pace esibizione di ginnastica artistica “da strada” con gli Skapigliati Streat. In Piazza Martiri della Liberazione divertimento per i bambini con il castello gonfiabile, truccabimbi, animazione, magie, bolle di sapone e baby dance con Serena e I Tremendi’s Team. In Piazza Biandrate distribuzione di caldarroste e frittelle e macinatura con mulino a pietra del granturco “pignulet”.

Alle 19, nel padiglione in piazza Biandrate, Ën Bocon ëd sin-a ‘n Companìa, tagliere di formaggi e salumi, pasta, e dolce a 7 €. Seguirà alle 21 la serata danzante con l’orchestra Maurizio e la Band presso il padiglione in piazza Biandrate, ingresso libero.

Lunedì 15 alle 21, presso il padiglione in piazza Biandrate, Piasco Fashion Night, serata di moda con importanti negozi di abbigliamento della zona ed intrattenimento con artisti locali. Una serata ad ingresso libero a cui non si può mancare!

La sagra si concluderà ufficialmente martedì 15 ottobre 2019 presso il padiglione delle feste alle ore 21 con una serata dedicata a Danilo Lantermino, affermato atleta piaschese, che racconterà la sua recente esperienza al Tor des Géants, ultra trail della Valle d'Aosta, dove Danilo ha conquistato uno straordinario 3° posto. Ingresso libero.

La Pro Loco di Piasco ha profuso il massimo impegno affinché la Sagra d’Autunno sia come ogni anno un appuntamento di rilievo nel panorama piemontese, e ringraziando il Comune di Piasco e tutte le Associazioni che puntualmente aiutano nell’organizzazione, vi aspetta tutti quanti a Piasco.