Amazon punta sull'ecosostenibilità e cerca nuove idee al Politecnico di Torino: "Ragazzi, pensate fuori dagli schemi"

"Fin qui Torino non ha mai vinto: non sta bene! Anche io mi sono laureato qui", rompe il ghiaccio Tareq Rajjal , direttore regionale di Amazon Transport Services per il Sud Europa, accompagnato da Guido Perboli , docente presso il dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico di Torino.

Caccia di idee non per modo di dire, visto che il colosso dell'e-commerce punta proprio al coinvolgimento degli studenti degli atenei nella realizzazione di elaborati originali sull’automazione dei processi nei centri di distribuzione. "Servono intuizioni e visioni nuove, anche al di fuori di quelli che sono gli schemi, altrimenti oggi non esisterebbe nemmeno Amazon", aggiunge Rajjal.

Nelle prossime settimane tutti gli studenti che decideranno di raccogliere la sfida degli Innovation Award avranno l’opportunità di visitare il centro di distribuzione di Torrazza Piemonte per vedere con i propri occhi come lavora l’azienda. I ragazzi dovranno raggrupparsi in squadre si tre persone, elaborando un progetto originale focalizzato sulla sostenibilità. In particolare viene chiesto loro di ideare una soluzione innovativa per i processi di Outbound (prelevamento dei prodotti, impacchettamento e spedizione) e dei resi che sia il più efficiente possibile e al tempo stesso consenta l’abbattimento delle emissioni di CO2. Il focus sul tema della sostenibilità ambientale è perfettamente in linea con The Climate Pledge, l’impegno concreto assunto dall’azienda per raggiungere i risultati dell’accordo sul clima di Parigi con 10 anni di anticipo.

“Abbiamo smesso di stare nel gregge su questo tema: abbiamo deciso di utilizzare le nostre dimensioni e scala per fare la differenza", ha dichiarato Jeff Bezos, CEO e fondatore di Amazon. “Se una azienda con infrastruttura fisica come quella di Amazon - che consegna più di 10 miliardi di prodotti all’anno - può raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi 10 anni in anticipo, allora qualsiasi azienda può farlo. Parlando con altri CEO di aziende globali sto riscontrando un forte interesse nell’unirsi a questo impegno.” Nei prossimi mesi l’ateneo piemontese sarà chiamato a scegliere i tre progetti migliori che andranno a competere a livello nazionale proprio con le proposte vincitrici del Politecnico di Milano e dell’Università di Roma Tor Vergata. I nove progetti finalisti saranno infine valutati da una giuria internazionale composta dai manager dell’azienda secondo quattro criteri: fattibilità, scalabilità, impatto sul cliente e applicabilità delle tecnologie proposte.