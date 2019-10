La Circoscrizione 8 in tour nei mercati: "Chiediamo una riqualificazione mirata per piazza Guala"

Costi troppo elevati per gli operatori, competizione altissima con il mercato di via Onorato Vigliani e un impianto di illuminazione inadeguato. Sono questi i problemi che vive tre giorni a settimana il mercato di piazza Guala, oggetto di un recente sopralluogo da parte della Circoscrizione 8. "La riqualificazione tarda a realizzarsi ormai da anni", ha spiegato il coordinatore al commercio Alessandro Lupi. Un intervento finora vincolato agli oneri di urbanizzazione per la costruzione di otto palazzi sul prato di corso Traiano, tra via Casana e via Guala, da parte della società Gefim. Progetto che tuttavia non hai mai visto la luce.

"Vorremmo che la riqualifica fosse del tutto scorporata dagli oneri - ha chiarito Lupi - e che il Comune pensasse a degli investimenti mirati, per dotare il mercato di una struttura vera. Al momento mancano gli allacciamenti elettrici, i banchi sono disposti in modo disordinato. Per di più i fissi sono pochi, quelli che ci sono girano anche per altri mercati. Per contro, si tratta di una zona tranquilla, la polizia locale non è mai dovuta intervenire".

Non ultimo, la questione viabilità, poco definita nella demarcazione tra la parte pedonale e quella accessibile alle auto.

Il sopralluogo della Otto ha inaugurato una serie di appuntamenti nei vari mercati dei quartieri, per rilevare criticità e migliorie da apportare.Prossimo appuntamento mercoledì 16 ottobre alle 11 in piazza Nizza.