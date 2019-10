Incendio in un palazzo del centro di Torino, in via San Massimo. Intorno a metà pomeriggio è divampato un rogo all'interno delle cantine di uno stabile al civico 33: il fumo, attraverso le scale, ha invaso l'intero edificio.

Sul posto I vigili del fuoco che hanno evacuato una quindicina di persone: fortunatamente nessuno sembra sia rimasto intossicato o ferito. Ignote al momento le cause dell'incendio.