Orbassano, investito alla rotatoria di Tetti Francesi: trasportato in gravi condizioni al Cto

Un uomo di circa 60 anni è stato investito nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 ottobre, all'altezza della rotatoria di Tetti Francesi, ai confini tra Orbassano e Rivalta.



ncora non chiara la dinamica di quanto accaduto. L'investimento è avvenuto poco prima delle ore 15, in prossimità del supermercato Eurospin, lungo la provinciale. Sul posto intervenuti gli uomini della polizia locale di Orbassano e i sanitari del 118: dopo essere stato stabilizzato, l'uomo è stato poi trasportato in elisoccorso al Cto di Torino. Le sue condizioni sono gravi.

In quella stessa zona di Orbassano, alcuni mesi fa, era stata investita da un'auto pirata una ragazza incinta.