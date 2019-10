Blitz della Finanza in un locale del Pinerolese: i 15 lavoratori in nero vengono tutti assunti

Quando i finanzieri sono arrivati all’interno del locale, tutto il personale era impegnato in quella che doveva essere una delle tante serate danzanti del fine settimana. Unica “pecca”: quasi la totalità era impiegato irregolarmente. Questa è la situazione scoperta dagli uomini della Guardia di Finanza di Torino nel corso di un intervento all’interno di una nota sala da ballo e pizzeria del Pinerolese.



In tutto, erano una quindicina i lavoratori, la stragrande maggioranza italiani, intenti a svolgere le proprie mansioni di camerieri e piazzaioli: praticamente l’intero staff aziendale, esposto, in tal modo, ad elevati rischi in termini di sicurezza e di garanzie assistenziali, dal momento che tra i lavoratori vi era chi svolgeva mansioni che prevedevano anche l’utilizzo di macchinari e utensili.