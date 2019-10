Nichelino, incidente tra Lancia Y e Fiat Punto: guidatori illesi malgrado la violenza dello scontro

Nella tarda mattina di oggi, martedì 15 ottobre, all'incrocio tra via Giordano e via Cimarosa a Nichelino, sotto una pioggia fitta ed incessante, si è verificato un urto frontolaterale tra due veicoli.

Una Lancia Y guidata da una donna di nazionalità romena che percorreva via Giordano, giunta all'incrocio con via Cimarosa non rispettava la segnaletica di dare precedenza e andava ad urtare contro una Fiat Punto guidata da un uomo che circolava in direzione di via I maggio.

Nonostante la violenza dell scontro, con un veicolo andato praticamente distrutto, i conducenti sono rimasti illesi. I rilievi sono stati effettuati da una pattuglia della Polizia Locale di Nichelino.