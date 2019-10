Ricercato senegalese arrestato dalla Polizia in via Verolengo

Gli operatori del Commissariato Barriera di Milano hanno proceduto, mercoledì scorso, all’arresto di un trentunenne senegalese, irregolare sul territorio nazionale, ricercato in quanto colpito da un ordine di carcerazione pe l’espiazione di una pena di 1 anno e 9 mesi di reclusione, emesso dalla Procura della Repubblica di Torino.

L’uomo, domiciliato in un appartamento di via Verolengo, è stato individuato dagli agenti e sottoposto a controllo mentre si spostava con la fidanzata a bordo di un’auto. La perquisizione effettuata nel suo alloggio ha portato al rinvenimento ed al sequestro di 250 grammi di crack, di 71 grammi di sostanza da taglio, della somma in contanti di 43330 € suddivisa in piccoli tagli, i un bilancino di precisione.