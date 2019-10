Caso Ream, Appendino: "Chiedo rito abbreviato, agito nell'interesse di Torino"

"Questa mattina all’udienza per il processo REAM chiederò il giudizio abbreviato. Sono, infatti, fermamente convinta di avere sempre operato nell’interesse della collettività e della Città. Penso che questa mia scelta, garantendo una più rapida definizione del processo, vada nell’interesse anche del Città che rappresento". A dirlo è la sindaca Chiara Appendino a proposito del processo Ream, che la vede imputata per falso in atto pubblico e abuso d'ufficio per un debito di 5 milioni non iscritto a bilancio della Città nel suo primo anno di mandato.

Insieme a lei sono coinvolti l'assessore al Bilancio Sergio Rolando, il dirigente comunale Paolo Lubbia e l'ex capo di gabinetto Paolo Giordana.