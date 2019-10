Giostre alla Pellerina, ok alla ripartenza dalla Prefettura di Torino

Le giostre della Pellerina potrebbero tornare in funzione. Questa mattina la commissione di vigilanza della Prefettura di Torino, dopo aver acquisito la documentazione integrativa richiesta e presentata dai giostrai, ha dato il via libera al luna park vicino allo storico parco.

Secondo quanto emerso gli operatori si sono impegnati a sostituire gli appoggi alla base delle dodici attrazioni ritenute più "pericolose", mettendone di più ampi, così come a fare degli ulteriori interventi di messa in sicurezza.

L'ultima parola spetta ora al Comune di Torino: se darà il via libera già da oggi o domani sono pronte a tornare in funzione le giostre della Pellerina. Da Palazzo Civico confermano di continuare a lavorare per un buon esito della vicenda.

Dopo uno stop di due settimane - il luna park avrebbe infatti dovuto aprire il 5 ottobre, ma i problemi rilevati hanno fermato gli ottovolanti, con gli operatori scesi in piazza venerdì scorso a protestare - arriva la prima notizia positiva.

Intanto i giostrai sono pronti a festeggiare l'eventuale ripartenza con un'ora gratis di divertimento sulle attrazioni.