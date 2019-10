Ricercato albanese si aggira per Porta Nuova: arrestato

Gli agenti, in servizio di vigilanza e prevenzione dei reati in ambito ferroviario, hanno notato un soggetto che alla vista delle divise, cercava di eludere l’eventuale controllo, allontanandosi repentinamente verso l’uscita. Prontamente raggiunto dagli operatori, l’uomo è stato fermato e controllato in banca dati.

L’interrogazione ha dato esito positivo; a carico della persona è risultato un mandato di arresto europeo per scontare una pena di anni 15, emesso dall’Autorità Giudiziaria francese lo scorso luglio; infatti il soggetto si era reso protagonista, in territorio francese ed in concorso con altre persone, di una serie di furti e rapine in residenze private. La banda di cui faceva parte aveva come obiettivi privilegiati persone facoltose, che venivano pedinate, anche tramite l’uso di dispositivi gsm applicati alle autovetture, al fine di poter entrare direttamente nelle loro lussuose abitazioni.