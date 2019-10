"Un Po… più da vicino": alla scoperta del fiume Po

In occasione della riapertura al pubblico della Casa dell’Ambiente, a pochi giorni di distanza dal 14 ottobre, Environmental Education Day, il settore “Il Pianeta azzurro” dell’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro Onlus, in collaborazione con Associazione Vie D’Acqua, organizza presso la Casa dell’Ambiente un convegno di mezza giornata avente come tema centrale il fiume Po nel suo tratto piemontese e in particolare torinese.

Gli obiettivi Finalità dell’evento è innanzitutto di fornire un focus sulla situazione del fiume Po, grazie all’intervento di realtà e progettualità che interagiscono con l’ambiente fluviale, o che comunque hanno un ruolo nella sua gestione, valorizzazione o salvaguardia. Tra questi: il progetto VisPO, il Comitato Scientifico del CAI piemontese, Legambiente Piemonte e Valle D’Aosta, il recupero degli attracchi per la navigazione fluviale, iniziative di ripulitura dei contesti fluviali. Sono inoltre stati invitati gli enti di protezione del fiume quali ARPA, Parco regionale del Po torinese, IRES Piemonte, IPLA. Allo stesso tempo, il convegno, prevedendo una tavola rotonda in conclusione, intende essere un’opportunità di riflessione comune sul rapporto della cittadinanza con il fiume. Molto spazio verrà infatti lasciato anche all’intervento del pubblico. Un Po…più da vicino Al convegno sarà anche presentato il numero dedicato al Po “Un Po... più da vicino” della rivista “Collana del Faro”, serie di approfondimenti nell'ambito del settore “Il Pianeta azzurro”, area dell'Istituto per l'ambiente e l'educazione Scholé Futuro Onlus dedicata alle forme dell'acqua. Il fascicolo “Un Po... più da vicino” racconta la storia dell’interazione fra lo sviluppo della città di Torino e il fiume Po e si sofferma su alcuni progetti incentrati proprio sulla relazione uomo-fiume, per riscoprirne l'immenso valore. L'opuscolo costituisce dunque un valido strumento per contribuire alla diffusione della conoscenza delle tematiche legate al principale fiume italiano nel suo tratto metropolitano. Un pomeriggio per ricordare La manifestazione sarà poi l’occasione per ricordare due figure fondamentali per la storia del Fiume Po e della sua pianificazione in Piemonte, che ci hanno lasciato entrambi nel mese di agosto: Roberto Gambino e Mino Stanchi. A loro sarà dedicato questo pomeriggio di studio e di confronto, in quanto rappresentanti unici della cultura del rispetto e della corretta visione del Fiume Po e dei valori del territorio e del paesaggio. La Casa dell’Ambiente L'evento si colloca anche nel programma di iniziative avviate in occasione dell’apertura dei nuovi spazi della Casa dell'Ambiente, sede dell’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro Onlus e segretariato permanente della Rete WEEC (World Environmental Education Congress). La Casa dell’Ambiente è attiva nell’edifico comunale di C.so Moncalieri dal 2014, dove si sono avvicendati dibattiti, mostre, seminari, workshop, incontri di reti di ogni tipo e altri eventi, dedicati alla cultura della sostenibilità socio-ambientale. Dopo la chiusura necessaria ai fini del trasloco, in un’altra ala dell’edificio, ora è finalmente pronta per ripartire. Continua l’intento educativo della Summer School Nel solco della Summer School 2019 della Rete WEEC Italia, infine, il convegno sarà un importante momento formativo di educazione ambientale per i cittadini di Torino. La Summer School “Nuovi linguaggi dell’educazione ambientale e alla sostenibilità. Incroci: tra educazione, ambiente e democrazia” si è svolta dal 19 al 22 agosto 2019 a Luserna San Giovanni (TO) e ha coinvolto numerosi educatori ambientali da tutta Italia. Con questi momenti territoriali di follow up continua il suo intento educativo e di networking. Programma Ore 15:30 registrazione partecipanti Ore 16:00 inizio interventi Ore 18:00 tavola rotonda e spazio al pubblico Intervengono: Stefano Moretto, Responsabile del progetto “Il Pianeta azzurro” Marco Bonfante, Presidente Associazione Vie D’Acqua Ippolito Ostellino, Naturalista ed esperto di Paesaggio Ida Alfiero, Legambiente Piemonte e Valle D’Aosta Dino Genovese, Comitato Scientifico CAI Ligure Piemontese Valdostano Riccardo Ferrari, Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) - Sezione di Torino In apertura del dibattito ci sarà anche l’intervento di Andreas Kipar, l’importante paesaggista internazionale della società Land, che parteciperà al seminario con un video messaggio dedicato al tema. Modera: Mario Salomone, Presidente Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro Onlus e Segretario generale della Rete WEEC “Un Po… più da vicino: Alla scoperta del fiume Po” è organizzato da Associazione Vie D’Acqua e dal settore “Il Pianeta Azzurro” dell'Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro ONLUS – WEEC Network.