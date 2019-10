Il Museo Storico Reale Mutua inaugura l'anno scolastico 2019/2020

Anche per l’anno scolastico 2019/2020, continua l’alleanza d’intenti tra il Museo Storico Reale Mutua e le scuole, quale strumento per un apprendimento multidisciplinare, orientato a un confronto diretto e stimolante con le testimonianze del passato. Antonietta Di Martino, Assessora all’istruzione della Città di Torino e Leonardo Filippone, Dirigente Ufficio dello Studente del MIUR Piemonte, in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, hanno accolto questa mattina i bambini della 5^ elementare della scuola paritaria Faà di Bruno in visita al Museo Storico Reale Mutua, sito a Torino in Via Garibaldi 22.