Cade un grosso stampo da un camion in corso Unione Sovietica, traffico rallentato

Poco dopo le 9.30 di oggi, venerdì 18 ottobre, un rumore fortissimo ha fatto sobbalzare tutti i residenti in corso Unione Sovietica, subito dopo l'incrocio con piazza Caio Mario.

Un camion, forte a causa di una frenata improvvisa, ha perso dal suo rimorchio un grosso stampo di quelli utilizzati per la componentistica auto. Non a caso, il fatto è successo a pochi metri di distanza dal cancello di Fca che si trova quasi all'incrocio con via Barbera.

Il pezzo, di notevoli dimensioni, ha sicuramente creato danni all'asfalto e sarà necessario l'utilizzo di un grosso rimorchio per sgombrare la carreggiata. Il personale di guardia all'ingresso di Fca si è subito mobilitato per segnalare l'accaduto: il traffico in questo momento è fortemente rallentato e ci vorranno diversi minuti prima che la circolazione possa tornare regolare.

Se un incidente di questo tipo fosse capitato alle 8 della mattina, in un orario decisamente più movimentato, il traffico nella zona sarebbe stato inevitabilmente paralizzato.