Un uomo è stato ucciso nel tardo pomeriggio di oggi nella zona del Crò, a Pinasca, in borgata Mercateria, probabilmente da uno o più colpi di fucile. Sono stati proprio questi a far scattare l'allarme e l'intervento dei carabinieri.

La vittima è Assuntino Mirai, 66 anni. L'assassino è fuggito nei boschi circostanti, complice l'oscurità, non si sa se a piedi o in macchina: le forze dell'ordine sono sulle sue tracce. Le prime ipotesi parlano di una lite per futili motivi tra abitanti della zona.