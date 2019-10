Teatro Stabile Torino, Vallarino Gancia riconfermato alla guida del CdA

Lamberto Vallarino Gancia è stato confermato Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione del Teatro Stabile di Torino. Insieme a lui ne faranno parte Caterina Ginzburg (designata dal Mibact) e come new entry Giulio Graglia (Regione Piemonte), Licia Mattioli (Compagnia di San Paolo) e Anna Beatrice Ferrino (Fondazione CRT). Quest'ultima avrà anche l'incarico di Vicepresidente. "Sono stati - ha commentato Vallarino Gancia - quattro anni fantastici ed è per me un onore la riconferma, per un lavoro che è stato apprezzato”.