Rinviato al 27 ottobre il torneo Nonni Sciretti: “Ospiti ed eventi, la beneficienza va in gol”

E’ stato rinviato di una settimana il torneo “Nonni Sciretti”, appuntamento benefico arrivato alla quinta edizione. A causa di condizioni meteorologiche avverse, la manifestazione si svolgerà domenica 27 ottobre invece che domani, domenica 20.

Se cambia la data, non muta la finalità del torneo: raccogliere fondi in favore di Airc, la Fondazione per la Ricerca sul Cancro. Tra le belle notizie vi è poi la questione sponsor. Sono almeno sei le realtà che hanno deciso di contribuire, tra cui Autocrocetta e il Mercatino dell’Usato di via Botticelli, permettendo così di coprire interamente le spese vive dell’evento e di destinare quindi ogni euro guadagnato all’Airc.

“I miei nonni sono mancati nel 2013 a causa di un tumore. Se ne sono andati a 12 giorni di distanza l’uno dall’altro”, è il toccante racconto del consigliere Alessandro Sciretti. “Dal 2014 organizziamo questo evento, che ha un fine totalmente benefico. Invito tutti a partecipare numerosi. L’obiettivo? Raccogliere il più possibile”.

“Non è mai semplice organizzare eventi di beneficenza, ma contiamo sui buoni rapporti con molti professionisti che per beneficenza ci dedicano il loro tempo. La speranza è che una bella giornata possa portare più torinesi possibili a venire a trovarci e sostenere la ricerca”, spiega Vito Gioia, presidente di Federvie Piemonte.

Tra i partecipanti sono attesi anche consiglieri regionali, di Circoscrizione e Comunali, tutti uniti da una nobile causa. In settimana inoltre dovrebbe arrivare l’appello a partecipare da parte di un personaggio pubblico molto noto, su cui gli organizzatori mantengono il massimo riserbo.

Rinnovato quindi l’appuntamento alle ore 14.30 di domenica 27 ottobre, presso l’impianto sportivo Regaldi, di via Claudio Monteverdi 4.