Cresce il mondo Paideia: nelle colline torinesi nasce la Fattoria sociale [FOTO e VIDEO]

Cresce il mondo Paideia, la fondazione che si occupa dei bambini di disabilità e delle loro famiglie. E dopo il centro inaugurato nei mesi scorsi in via Moncalvo, alle spalle della Gran Madre, ora arriva la Fattoria Sociale, a Baldissero Torinese, dove proprio i nuclei che vengono assistiti dall'ente benefico possono svagarsi, ma anche apprendere e conoscere la natura attraverso le attività agricole, tra piante e animali.

"Pensiamo sia un antidoto meraviglioso e infatti stiamo aprendo una struttura simile anche a Caramagna - commenta Guido Giubergia, presidente di Fondazione Paideia - perché l'unica cosa che non deve succedere è che le famiglie con bimbi disabili si sentano isolati e reietti dalla società".

Bello, funzionale (tanti i prodotti agricoli che qui vengono coltivati o elaborati, su 4 ettari di terreno, a cominciare da un miele di successo grazie a 180 arnie, insieme a confetture e zafferano), ma anche accoglienza: in 400 metti quadrati di struttura ci sono camere fino a 6 posti per ospitare le famiglie. Con un occhio di riguardo all'accessibilità, proprio per quanto riguarda l'orto, che sarà utilizzabile anche per gli studenti delle scuole. Ma anche le aziende, in cerca di un luogo dove fare team building.

A corredo, anche un grande trattore da "provare" per i piccoli, messo a disposizione da CNH e New Holland.

Dal 1994 a oggi sono 3500 le famiglie accompagnate da Paideia, grazie all'impegno di 800 volontari e un investimento da 20 milioni di euro. In tutto i progetti sociali realizzati sono stati 250, mentre l'esercito dei sostenitori può contare su 6000 persone.