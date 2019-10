Controlli in Barriera di Milano: due ricercati tratti in arresto

Giovedì sera, poliziotti del Commissariato Barriera di Milano hanno passato al setaccio il giardino “Aurelio Peccei”, tra le vie Cigna e Valprato. Complessivamente, sono state controllate venti persone; pertre di loro, di nazionalità senegalese, irregolarmente residenti in Italia, sono state avviate le procedure di espulsione.

L’accurata bonifica dei giardini ha inoltre permesso alle unità cinofile il rinvenimento di 11 bustine di plastica contenenti marijuana e frammenti di crack, rispettivamente per un peso di 20 e 4 grammi.

Due le persone arrestate: si tratta di un cittadino marocchino di 41 anni con precedenti penali per stupefacenti, tentata rapina aggravata in concorso, rissa e inosservanza della normativa in materia di soggiorno, destinatario di un ordine di carcerazione per evasione. E di un ventiseienne italiano, con numerosi precedenti di polizia e già colpito dalla misura del divieto di dimora a Torino; il giovane è stato rintracciato dai poliziotti nel suo appartamento insieme ad altri due italiani pregiudicati. Lì nascondeva 18 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Anche lui era ricercato perché destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere.