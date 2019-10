Alpini, Settimo Torinese ha fatto festa insieme alle Penne Nere [FOTO]

Si sono tenuti domenica 20 ottobre 2019 i festeggiamenti per gli 89 anni del gruppo Alpini di Settimo Torinese. La giornata dedicata alle penne nere è cominciata alle ore 8.00 presso la sede di Via Palestro, con il rinfresco mattutino seguito dall’Alza bandiera. Alle ore 9.30 si è tenuta la Santa Messa aperta a tutti i cittadini, a cui hanno partecipato i membri dell’Associazione rappresentati dal Presidente Mario Iannone, e diversi esponenti dell’Amministrazione comunale, tra cui il vicesindaco Giancarlo Brino e il Presidente del Consiglio Carmela Vizzari. Successivamente, nonostante il tempo sfavorevole, i festeggiamenti sono proseguiti con il corteo per le vie cittadine, che ha visto la deposizione delle Corone al Monumento dei Caduti in Piazza della Libertà, e al Monumento dedicato al Valore Alpino in Via della Repubblica. Infine, i presenti si sono radunati in Sede, per condividere il pranzo con le famiglie in un’atmosfera di festa, nel ricordo indelebile e fondamentale della storia alpina.