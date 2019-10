Incendio alla Cavallerizza, l'assessore Poggio contro il Comune: "Riqualificazione? Ha sbagliato strada" [VIDEO]

E' un attacco frontale quello che l'assessore regionale alla Cultura, Vittoria Poggio, rivolge al Comune di Torino per la situazione relativa alla Cavallerizza. "Riqualificazione? Palazzo Civico non ha percorso una strada giusta per dare dignità a una struttura del genere".

Secondo Poggio il Comune di Torino avrebbe perso tempo: "Avendo questo bene in gestione dovrebbero studiare una soluzione dignitosa". "Come Regione confermiamo l'impegno alla valorizzazione" spiega l'assessore regionale alla Cultura. "Occorrerà trovare una destinazione d'uso che non sia solo in capo alla volontà e all'impegno dei gruppi collettivi che hanno buone finalità, ma non gli strumenti per occuparsi di un bene di questo valore".

Alle 14 anche il presidente della Regione, Alberto Cirio, si recherà sul posto per un sopralluogo. Intanto ha rilasciato un commento sulla vicenda: "Questa notte - ha detto - è bruciato un pezzo di un edificio considerato patrimonio Unesco, ma che qui a Torino era occupato abusivamente perché le istituzioni se ne erano occupate poco o nulla. Poi ci chiediamo perché la Francia sa valorizzare meglio le proprie bellezze...".