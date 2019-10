La Regione boccia la Manovra del Governo: "Un disastro. Il Piemonte andrà in direzione opposta"

Bocciatura su tutta la linea. Non ammette concessioni la Manovra economica in via di approvazione in Parlamento, vista con gli occhi della Regione Piemonte. E in particolare con quelli dell’assessore regionale al Lavoro, Elena Chiorino , che stronca il documento in tutte le sue parti: "Non c’è nulla in grado di far crescere il Paese, non c’è l’ombra di un piano industriale o di progetti di sviluppo. Al contrario, con la foglia di fico del congelamento dell’Iva, si torna a mettere le mani nelle tasche dei cittadini e delle imprese. Il Piemonte farà l’esatto opposto, promuovendo politiche attive e favorendo lo sviluppo, il lavoro e la competitività".

In una parola, l'esponente della giunta Cirio etichetta la manovra come "Un disastro". "Non esito a dire - prosegue - che la Regione Piemonte è pronta ad alzare un muro di protezione intorno a chi produce, andando esattamente nella direzione opposta a quella dell’esecutivo, ovvero promuovendo le politiche attive e non il più smaccato assistenzialismo, alimentato dalla benzina del vampirismo fiscale".

"Siamo di fronte - prosegue l'assessore - a un governo che non ha uno straccio di piano di politica industriale, che considera produzione e lavoro come anti valori. Al loro “declinismo pauperista” dal Piemonte rispondiamo orgogliosamente con un convinto patriottismo industriale. Tutto questo - aggiunge Chiorino - anche rispetto al tema dell’area di crisi complessa di Torino: è ora di finirla di limitarsi a parlare di deroghe su deroghe agli ammortizzatori sociali. Al contrario serve puntare sulle politiche attive, credere nelle imprese e supportarle nell’innovazione. Il governo sta alimentando una situazione drammatica: le partite Iva sono allo stremo, strozzate da balzelli e adempimenti insostenibili. Contemporaneamente si appesantisce la zavorra fiscale, la burocrazia cresce così come il peso delle tasse arrivando all’assurdo di sentir parlare di imposte sulle merendine o dell’intenzione di tartassare le imprese sulla plastica, quando già queste pagano il tributo Conai. Come se non bastasse, poi, non sapendo più dove attaccarsi, strumentalizzano l’alibi dell’educazione alimentare - che dovrebbe essere delegata alle famiglie e non certo allo Stato - per spillare qualche soldo in più penalizzando le famiglie e soprattutto parecchie imprese del dolciario".

Un concetto, quello anti plastic tax e anti tassa sulle merendine, ribadito anche dal governatore, Alberto Cirio, nella mattinata di oggi in occasione dell'incontro con la Liguria e i loro esponenti politici, ma anche confindustriali. "E non lo dico solo perché sono albese e quindi vicino di casa della Ferrero - ha detto il presidente -: in Piemonte ci sono tantissime aziende dolciarie e cioccolatiere. Per non parlare dell'incidenza che hanno le aziende che lavorano nella plastica".