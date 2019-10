Meteo, prosegue il maltempo su Torino e provincia: miglioramento nel weekend

Oggi e domani il maltempo concederà una lieve pausa, ma tornerà tra giovedì e venerdì. Il weekend invece vedrà un miglioramento più marcato. Lo dicono le previsioni di DataMeteo. Temperature ancora ben sopra la media per effetto delle costanti correnti meridionali.

A Torino quindi avremo questa situazione. Oggi e domani (22 e 23 ottobre), precipitazioni in esaurimento in nottata ma ancora presenti su alto Piemonte e Alpi occidentali. Miglioramento generale nel corso della giornata. Mercoledì non ci saranno piogge, ma il cielo rimarrà nuvoloso con pochi spazi di sereno e nuovo aumento della nuvolosità a partire dalla serata. Temperature minime in leggera diminuzione e intorno 12/14°C, massime in aumento fino 20/22 °C. Venti assenti o deboli settentrionali.

Da giovedì 24 ottobre una nuova perturbazione porterà piogge e temporali che interesseranno particolarmente Liguria e basso Piemonte. Dovrebbe durare poco, in quanto il minimo depressionario è previsto spingersi verso il nord Africa, per cui ci attendiamo un miglioramento rapido da venerdì e un weekend all’insegna del tempo più stabile.

Info: http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino