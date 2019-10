In piazza la "zuppa della bontà" per i senzatetto

Per l’intero weekend, in diverse città italiane saranno presenti numerosi “banchetti” che proporranno al pubblico una o più confezioni di zuppa della Bontà in cambio di una piccola donazione. Il ricavato sarà devoluto al servizio di sostegno alimentare e distribuzione di pasti serviti alle persone senza dimora ospiti delle strutture di Progetto Arca durante il prossimo inverno.

L’elenco completo delle piazze si trova sul sito lazuppadellabonta.it. A Torino, in particolare, i banchetti di Progetto Arca saranno presenti sabato 26 e domenica 27 ottobre dalle 9 alle 18 in via Po, via Lagrange, via Garibaldi, via Statuto angolo via Passalacqua, via Accademia delle Scienze.