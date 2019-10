La programmazione del Teatro Regio

WORLD OPERA DAY • VENERDÌ 25 OTTOBRE PRIMA GIORNATA MONDIALE DELL’OPERA: PROMOZIONE SU TOSCA E MUSICA IN GALLERIA TAMAGNO

In occasione della prima edizione del World Opera Day, promossa da Opera America, Ópera Latinoamérica e Opera Europa allo scopo di valorizzare l’opera lirica, il Teatro Regio propone due speciali iniziative:

• Promozione sulla recita di Tosca di venerdì 25 ottobre ore 20: con l’acquisto di un biglietto intero si ha diritto allo sconto del 30% sull’acquisto di un secondo biglietto. I posti per questa iniziativa si possono acquistare esclusivamente on line sul sito del Regio all’indirizzo: www.teatroregio.torino.it/world-opera-day .

• Venerdì 25 ottobre, dalle ore 17 alle 19, in Galleria Tamagno avranno luogo esibizioni vocali e musicali. Protagonisti gli studenti dei Conservatori di musica di Torino, Alessandria e Cuneo. Saranno inoltre allestiti due photo-corner per scatti a tema. L’ingresso è libero e gratuito.

I CONCERTI DEL REGIO • SABATO 26 OTTOBRE INAUGURAZIONE DELLA STAGIONE 2019-2020: DIMITRI JUROWSKI DIRIGE L’ORCHESTRA DEL REGIO. MUSICHE DI BRUCH, DVOŘÁK, ČAJKOVSKIJ

Sabato 26 ottobre alle ore 20.30 al Teatro Regio, il direttore tedesco Dmitri Jurowski – sul podio dell’Orchestra del Teatro Regio in sostituzione del maestro Daniel Oren – inaugura la Stagione de I Concerti 2019-2020; solista, la giovanissima violoncellista salisburghese Julia Hagen. In programma, Kol Nidrei per violoncello e orchestra, scritta nel 1880, una delle composizioni più poetiche e intime dal compositore tedesco Max Bruch; il Concerto per violoncello e orchestra in si minore di Antonín Dvořák, ricco di suggestioni e di temi tradizionali boemi, e la Sinfonia n. 5 in mi minore di Pëtr Il’ič Čajkovskij, in cui il compositore russo intuisce genialmente l’utilizzo ciclico di un tema che diventa generatore dell’intera scrittura.

Biglietti a € 30-28-26 (ridotti € 27-25-23; per gli under 18 e i giovani con 18app € 15 in tutti i settori) in vendita alla Biglietteria del Teatro Regio, presso Infopiemonte-Torinocultura, on line su www.teatroregio.torino.it e telefonicamente con carta di credito al n. 011.8815.270 (da lunedì a venerdì ore 9-12).

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO • FINO AL 29 OTTOBRE “TOSCA” DI GIACOMO PUCCINI CON UN CAST DI GRANDI INTERPRETI

Fino al 29 ottobre è in scena TOSCA di Giacomo Puccini, nell’allestimento firmato da Mario Pontiggia. I protagonisti sono Anna Pirozzi, Marcelo Álvarez e Gevorg Hakobyan, rispettivamente nei ruoli di Tosca, Cavaradossi e Scarpia. Il maestro Daniel Oren sale sul podio di Orchestra e Coro del Teatro Regio. Nel corso delle recite, nei ruoli principali si alternano Davinia Rodríguez (Tosca) e Jonathan Tetelman (Cavaradossi). Completano il cast: Roberto Abbondanza (il sagrestano), Bruno Lazzaretti (Spoletta), Romano Dal Zovo (Angelotti), Gabriel Alexander Wernick (Sciarrone), Giuseppe Capoferri / Enrico Bava (un carceriere) e, in alternanza, le piccole Viola Contartese e Gaia Bertolino (un pastorello). Il Coro è istruito da Andrea Secchi, il Coro di voci bianche del Regio e del Conservatorio è preparato da Claudio Fenoglio.

IL REGIO ITINERANTE • CONCERTI A GALLARATE CON “C’ERA UNA VOLTA… IL CINEMA” E RITA MARCOTULLI, E A BORGO SAN DALMAZZO CON I “PENTABRASS”

Per Il Regio itinerante, rassegna dei gruppo di Artisti del Teatro Regio, sono in programma questa settimana due concerti. Domenica 27 ottobre alle ore 21.30 a Gallarate (VA), presso il Teatro Condominio Gassman, il gruppo C’era una volta… il Cinema esegue musiche di John Williams ed Ennio Morricone, cui seguirà l’esibizione della pianista jazz Rita Marcotulli (ingresso libero; info - Tel. 0331.754421). Lunedì 28 ottobre ore 21 a Borgo San Dalmazzo (CN), presso il civico Auditorium Bertello, il quintetto di ottoni Pentabrass interpreta pagine di Händel, Verdi, Brahms, Mozart, Bizet, Gershwin e altri (ingresso libero; info - Tel. 0171.266080).

LA DANZA AL REGIO • ALLA SCOPERTA DE “LA BISBETICA DOMATA” E “FUEGO”: UN NOVEMBRE ALL’INSEGNA DEL BALLETTO AL TEATRO REGIO

Per il ciclo “Le conferenze 2019-2020”, mercoledì 30 ottobre ore 17.30 al Piccolo Regio Puccini, l’esperta di danza Elisa Guzzo Vaccarino presenta: La bisbetica domata - Fuego. Streghe danzanti, da Shakespeare a De Falla, conversazione e proiezioni video di presentazione dei balletti La bisbetica domata (realizzati da Les Ballets de Monte-Carlo su coreografia di Jean-Christophe Maillot) e Fuego, con la Compañía Antonio Gades e su coreografia e regia di Antonio Gades e Carlo Saura, in occasione della messa in scena al Teatro Regio, rispettivamente dal 6 al 10 novembre (La bisbetica domata) e dal 14 al 17 novembre (Fuego).

PREMIO ROBERTO MORRIONE • AL PICCOLO REGIO PUCCINI L’OTTAVA EDIZIONE DEL PREMIO DEDICATO AL GIORNALISMO INVESTIGATIVO

Sabato 26 ottobre ore 21 al Piccolo Regio Puccini avrà luogo la serata finale dell’8ª edizione del Premio Roberto Morrione. Il Premio, promosso dall’Associazione Amici di Roberto Morrione e dalla Rai, è rivolto al giornalismo investigativo e quest’anno è dedicato ai cambiamenti climatici. Conduce Marino Sinibaldi, direttore di Rai Radio 3. La manifestazione sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai News 24. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Info: www.premiorobertomorrione.it.

LE VISITE AL REGIO DIETRO LE QUINTE • VISITE GUIDATE ATTRAVERSO ITINERARI SEGRETI E CURIOSI DI UN GRANDE TEATRO D’OPERA

Le visite guidate al Teatro Regio, nel periodo in oggetto, sono previste alle ore 15.30 di venerdì 25, mercoledì 30 e giovedì 31 ottobre; l’ingresso costa € 6 per gli adulti; durata: 90 minuti. Sabato 26 ottobre sono previste 4 visite, alle ore 11, 11.45, 15 e 15.45; le visite del sabato durano 45 minuti e il prezzo di ingresso è di € 5. Ingresso gratuito per gli under 16 e per i possessori dell’Abbonamento Musei Torino e Piemonte.

IL BOTTEGHINO DEL REGIO

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO 2019-2020 | 1 • VENDITA ABBONAMENTI A SCELTA A 5 SPETTACOLI, SPECIALI A 4 SPETTACOLI e GIOVANI A 3 SPETTACOLI

Alla Biglietteria del Regio sono in vendita gli abbonamenti Speciali a 4 spettacoli (Turni P - Q - R - S) e l’abbonamento Giovani 2 a 3 spettacoli, riservato agli Under 30.

Sabato 26 ottobre inizia la vendita degli abbonamenti A scelta a 5 spettacoli.

I CONCERTI 2019-2020 | 1 • VENDITA ABBONAMENTI A 11 CONCERTI DELLA NUOVA STAGIONE

Alla Biglietteria del Teatro si possono acquistare i nuovi abbonamenti a 11 concerti.

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO 2019-2020 | 2 • VENDITA DEI BIGLIETTI PER TUTTI TITOLI DELLA STAGIONE

Sono in vendita i biglietti per tutti i titoli e tutte le recite della Stagione: Tosca, La bisbetica domata, Fuego, Carmen, Roberto Bolle and Friends, Il matrimonio segreto, Violanta, Nabucco, La bohème, La dannazione di Faust, Passione secondo Matteo, Don Pasquale, Il mago di Oz, Simon Boccanegra, Il barbiere di Siviglia e My Fair Lady.

I biglietti possono essere acquistati presso la Biglietteria del Teatro Regio, on line su www.teatroregio.torino.it, presso Infopiemonte-Torinocultura (con eccezione delle recite di Roberto Bolle), i punti vendita convenzionati Vivaticket e on line su www.vivaticket.it.

La vendita presso il Teatro Regio (diretta, on line su www.teatroregio.torino.it e telefonicamente con carta di credito) non prevede alcun costo aggiuntivo.

I CONCERTI 2019-2020 | 2 • VENDITA BIGLIETTI PER 11 CONCERTI DELLA NUOVA STAGIONE

Alla Biglietteria del Regio e on line su www.teatroregio.torino.it sono in vendita i biglietti per 11 concerti della nuova Stagione, in programma dal 26 ottobre al 30 maggio. Il primo appuntamento è in programma sabato 26 ottobre alle ore 20.30, con l’Orchestra Teatro Regio Torino diretta da Dmitri Jurowski e con Julia Hagen solista al violoncello. Musiche di Max Bruch, Antonín Dvořák e Pëtr Il’ič Čajkovskij.

IN FAMIGLIA 2019-2020 • VENDITA BIGLIETTI PER 6 APPUNTAMENTI DEDICATI ALLE FAMIGLIE

Alla Biglietteria del Regio e on line su www.teatroregio.torino.it sono in vendita i biglietti per gli spettacoli e i concerti dedicati ai bambini e ragazzi e ai loro genitori, con varie proposte per tutte le età.

I titoli sono i seguenti: Pierino e il lupo, Playtoy Orchestra, Il mio primo Barbiere, Racconti di paesaggi sonori, Il mago di Oz e Riccioli di Barbiere.

