Settimo Torinese, tutto pronto per il Concorso Luigi Nono

Tutto pronto per la 23esima edizione del Concorso internazionale di Musica da camera Luigi Nono, ospitato a Settimo Torinese dal 25 al 27 ottobre presso il teatro “La Suoneria – Casa della Musica”.

Il concorso è aperto sia ai complessi di Musica da Camera – in qualunque formazione dal duo all'ottetto con al massimo un pianoforte nell'organico – sia ai Solisti di qualunque strumento, eventualmente anche accompagnati. E in questa edizione, per la prima volta, i partecipanti stranieri saranno più degli italiani. Un dato che conferma la valenza sempre più internazionale del Concorso.

Gli stranieri sono infatti 50 (più del 54%), contro i 42 italiani. Gli stati esteri di provenienza sono 22, primi fra tutti Francia e Spagna (6 iscritti ciascuno), seguiti da Polonia e Germania (4), Armenia, Croazia, Estonia, Giappone, Corea Sud, Lettonia, Macedonia, Olanda, Portogallo, Serbia, Slovenia, Repubblica Ceca (con 2 ciascuno), Australia, Lituania, Romania, Svizzera, Taiwan, Ucraina (con 1 ciascuno).

Armenia, Estonia, Macedonia, Portogallo e Australia compaiono per la prima volta negli annali del Concorso Luigi Nono.

Gli iscritti, in totale, sono 92, tra i 29 solisti e i 63 suddivisi nei 26 in gruppi (19 duo, 5 trio, 2 quintetti). Strumento preferito è il pianoforte (28), seguito da 14 violini, 12 flauti, 9 clarinetti e 9 violoncelli, 4 oboi, 3 fagotti, 3 arpe e 3 chitarre, 2 sassofoni, 2 corni e 2 fisarmoniche, 1 viola, per un totale di 13 differenti strumenti presenti.

Al Concorso per giovani esecutori si affianca il Premio di Composizione Luigi Nono, riservato a compositori contemporanei con meno di 40 anni.

Gli iscritti alla VI edizione del Premio di Composizione, collegato al Luigi Nono, sono stati 81, con un netto incremento rispetto all’anno precedente (+59%) a dimostrazione di come la competizione stia acquisendo notorietà e prestigio in ambito internazionale. L'edizione del 2019 può essere definita "dei compositori orientali", poiché i partecipanti asiatici hanno superato per numero quelli di tutti gli altri continenti: 22 in totale, di cui 15 dalla Cina; 8 dalla Corea Sud, 7 dal Giappone; 2 da Taiwan. I partecipanti europei sono invece stati 19 (di cui 16 dall’Italia), seguiti da 9 delle Americhe. Per la prima volta nella storia del Premio, vi sono stati iscritti da Taiwan (2), Bolivia (1), Serbia (1), Irlanda (1).

La Commissione giudicante internazionale è qui costituita da tre compositori e docenti: Alberto E. Colla (Italia), Alissa Firsova (Gran Bretagna-Russia), Anna Pidgorna (Ucraina-Canada)

A essere premiati sono i primi tre solisti e i primi tre gruppi di ciascuna categoria, mentre sono comuni alle due categorie il Premio speciale Giovani, attribuito al/alla musicista di maggior talento sotto i 20 anni, il Premio speciale SMAT “La Musica e l’Acqua”, per la migliore esecuzione di un brano ispirato all’acqua o che la evoca, e il Premio Novecento, assegnato al miglior esecutore di un brano di musica contemporanea. Al solista o al gruppo cui verrà attribuito il Premio Novecento spetterà anche eseguire nella stagione successiva un brano inedito composto appositamente dal vincitore del Premio di Composizione.