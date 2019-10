La Circoscrizione 4: “Più attenzione per la ciclabile dell'area ex Paracchi”

Non solo Corso Lecce e non solo Torino-Collegno: in Circoscrizione 4 si discute anche della ciclabile dell'area ex Paracchi, da lungo tempo in sostanziale stato di abbandono e spesso utilizzata come luogo di consumo di sostanze stupefacenti, come segnalato a più riprese dai residenti e dall'omonimo comitato. Per far fronte alla situazione, nel corso del Consiglio di lunedì è stata approvata un'interpellanza alla Sindaca per chiedere alla Città di intervenire.

Nel documento, in particolare, vengono richieste una miglior segnalazione del percorso e un collegamento alla pista “Baden-Powell” (attualmente chiusa, ndr), con conseguente messa in sicurezza dell'incrocio tra Via Pianezza e Corso Svizzera: “La nostra Circoscrizione - spiega il primo firmatario Gianvito Pontrandolfo – da tempo ha scelto di puntare sulla mobilità sostenibile e, in questo modo, si potrebbe raggiungere Corso Potenza sfruttando un percorso già esistente ma attualmente nascosto”.

La pista ciclabile, che costeggia la Dora internamente a Via Pianezza, è ritenuta di fondamentale importanza per la riqualificazione dell'area: “Per le sue caratteristiche – prosegue Pontrandolfo – ha un grande valore naturalistico e potrebbe essere collegata anche al progetto della Green Belt. Restiamo in attesa di capire cosa intenderà fare il Comune, soprattutto alla luce dell'interessamento alle tematiche ambientali portate avanti dai ragazzi di Fridays for Future”.