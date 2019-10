Le Biblioteche Civiche Torinesi festeggiano 150 anni di cultura e conoscenza: al via le celebrazioni

Sono passati 150 anni dalla fondazione della Biblioteca civica Centrale, prima sede del servizio pubblico a Torino, inaugurata a Palazzo di Città il 22 febbraio 1869. E le celebrazioni di questo importante anniversario prendono ufficialmente il via oggi alle ore 17.30 in via della Cittadella 5.

Il pomeriggio vedrà la proiezione in anteprima del cortometraggio di restituzione del progetto di valorizzazione dei patrimoni immateriali delle Biblioteche Civiche Torinesi, curato dalla Rete Italiana di Cultura Popolare, che ha raccolto le testimonianze di chi vi lavora e di chi ogni giorno le vive.

Seguirà una breve presentazione del progetto del nuovo portale web, avviato in collaborazione con il CSI Piemonte e valorizzato da un processo partecipato fra pubblico e bibliotecari attraverso la metodologia del Design Thinking.

Ospite d'onore lo scrittore Gianni Farinetti, con il suo nuovo libro "La bella sconosciuta", commedia con delitto ambientata nell'Alta Langa Piemontese.

Alle 19 sarà inaugurato il percorso espositivo "1869-2019. Da centocinquant'anni facciamo conoscenza". La mostra racconta le vicende delle biblioteche pubbliche in città partendo dai secoli XVII e XVIII per giungere alla nascita della Biblioteca civica nel 1869 su proposta di Giuseppe Pomba a Palazzo di Città, e al suo trasferimento nel 1929 in corso Palestro. E, ancora, il bombardamento del 1943, il temporaneo trasferimento a Palazzo Carignano nel 1948 e la costruzione della nuova sede nel 1960 sull'area del precedente edificio. L'itinerario termina con uno sguardo al periodo compreso fra gli anni Sessanta e Novanta, e con lo sviluppo del sistema bibliotecario cittadino fino a giungere al Duemila.

Tra le molteplici iniziative che rientrano nel progetto "Ripensare le Biblioteche civiche torinesi", sabato 26 ottobre, alle 18, il grattacielo Intesa Sanpaolo ospiterà un'originale lettura scenica dal titolo "A+E", con Antonio Damasco e Noemi Scala, ospiti musicali gli Eugenio in via Di Gioia. Ispirato al suggestivo meccanismo narrativo di "Se una notte d'inverno un viaggiatore" di Italo Calvino, due persone si incontrano, si perdono, si cercano nelle pagine di Romain Gary, Carlo Collodi, Wislawa Szymborska, Mark Twain e altri autori scelti attraverso la campagna social #150bct, che ha coinvolto durante tutta l'estate i lettori, raccogliendo suggestioni letterarie di chi ha voluto segnalare e donare le pagine preferite dei propri libri del cuore.

I festeggiamenti per il 150° anniversario prevedono inoltre diversi spettacoli di Assemblea Teatro - con il sostegno della Compagnia di San Paolo - al Mausoleo della Bela Rosin.

In programma la mostra fotografica "Alberi" di Nicola Roggero (realizzata in occasione della Giornata Nazionale dell'Albero), che verrà inaugurata il 20 novembre in concomitanza con lo spettacolo "L’uomo che piantava alberi", ispirato all'omonimo libro di Jean Giono (repliche il 22 e 24 novembre); la presentazione, venerdì 29 novembre, del libro "La storia di Elsa Morante" di Alberto Schiavone e, infine, lunedì 16 dicembre, l'incontro con Luciana Littizzetto - in dialogo con Roberto Piana e Renzo Sicco - sul suo successo letterario "Sola come un gambo di sedano".

Il Museo Egizio ha già dato il via ai festeggiamenti con un progetto speciale: "PapiroTour. L'antico Egitto in biblioteca". Una mostra itinerante dedicata ai papiri, in particolare al Libro dei Morti, alla scoperta dei geroglifici e delle altre forme di scrittura egizia. Al centro del percorso espositivo è presente una replica del Libro dei Morti di Tazenakht realizzata su papiro nell'ambito di "Liberi di Imparare", un progetto nato dalla collaborazione con la Casa Circondariale Lorusso-Cutugno di Torino.

A dicembre, invece, inizierà il "Giovedì scienza Biblio-tour", un percorso di avvicinamento ai temi caldi del dibattito scientifico partendo dagli obiettivi dell'Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile. Verrà sperimentata una modalità differente di coinvolgimento del pubblico, prendendo spunto dalla tecnica didattica della Flipped classroom, in cui si sostituisce la lezione frontale con lo studio di materiale didattico e l'attività in classe è sostanzialmente di discussione, rielaborazione e sistematizzazione. Ogni incontro verrà preparato insieme al personale delle Biblioteche civiche.