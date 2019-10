Nosiglia in visita all'ospedale di Susa

In occasione del suo ingresso come Amministratore Apostolico della Diocesi di Susa, previsto con un a cerimonia solenne domenica prossima 27 ottobre, Mons. Cerase Nosiglia, Arcivescovo di Torino, ha voluto far visita questo pomeriggio al presidio ospedaliero di Susa. Prima di incontrare gli ammalati, il Vescovo ha salutato il personale ospedaliero, esortandolo ad essere pronto e disponibile verso il prossimo sofferente “che bussa alla porta del nostro cuore”.

Accompagnato dalla Direzione Medica, Mons. Nosiglia ha visitato i reparti di Medicina Generale, Chirurgia e Ortopedia ed infine il Pronto Soccorso, incontrando i pazienti e portando loro una parola di conforto.