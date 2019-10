Presentato a Palazzo Barolo l'innovativo progetto "WeBecome: dalla parte dei bambini"

Il progetto WeBecome, promosso da Intesa Sanpaolo e dall’Impresa sociale Con i bambini, realizzato dalla Fondazione Foqus e dalle scuole Dalla parte dei bambini, mira a costruire nuove competenze per tutta la comunità educante e attraverso una piattaforma web, animata da esperti, intende offrire nuovi e continui aggiornamenti e possibilità di confronto.

Bullismo, cyberbullismo, discriminazioni, dipendenze, fragilità relazionali e di socializzazione, sono i nuovi disagi da affrontare in alleanza. L’Opera Barolo, che gestisce due Poli educativi di Altessano1837 e Moncalieri, con oltre 700 allievi, ha adottato l’approccio e si fa ponte territoriale in Piemonte per il primo sviluppo nazionale, in alleanza con le istituzioni.