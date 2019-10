Testamento biologico e digitale: nuove frontiere del fine vita. Domani dibattito con Magi, Jarre e d’Arminio Monforte

Il Gruppo +Europa Torino, nella persona di Elena Loewenthal (membro del direttivo) e con la collaborazione di eLegacy, ha ideato e organizzato un incontro di approfondimento sul fine vita.

L’obiettivo è avviare una riflessione sugli aspetti giuridici, etici e filosofici del fine vita in cui le diverse prospettive - il digitale e il biologico - cercheranno punto di contatto e differenza, in un contesto laico. Sarà inoltre l'occasione per provare ad innestare questa riflessione sul digitale nel contesto di un progetto di legge sul testamento biologico.



All'evento parteciperanno: Riccardo Magi (deputato di +Europa), Pietro Jarre (eLegacy) e Alessandro d'Arminio Monforte (avvocato, esperto di digitale). Coordina Alessandro Mondo (giornalista "La Stampa").



L’appuntamento è per venerdì 25 ottobre alle ore 18.30 presso Socialfare, in Via Maria Vittoria 38 a Torino.