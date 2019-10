Locazioni turistiche: la Regione e Uncem presentano ai sindaci e cittadini i nuovi servizi digitali

Nasce un nuovo servizio digitale di registrazione delle locazioni turistiche, voluto dalla Regione Piemonte per cittadini che affittano per periodi brevi e per i Comuni. È stato presentato oggi pomeriggio ai Sindaci e agli Amministratori comunali, a Torino, in Uncem. È smart e veloce.

Dal 1° ottobre è infatti accessibile online il servizio Locazioni Turistiche disponibile sul portale della pubblica amministrazione www.sistemapiemonte.it e integrato a Piemonte Dati Turismo, che permetterà ai locatori di immobili privati che intendono utilizzarli per finalità turistiche, di procedere alla comunicazione al Comune di competenza. E proprio per questa ultima necessità, Uncem oggi ha voluto fare il punto con i Comuni, con gli Amministratori locali. Gli Enti ricevono infatti sulla Pec la comunicazione del locatore completa di codice identificativo assegnato agli immobili. Il Comune potrà anche accedere a Piemonte Dati Turismo per consultare e scaricare, in formato elettronico, l'elenco delle comunicazioni inerenti le locazioni turistiche del territorio di competenza.