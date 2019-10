A Torino progetto-pilota di FCA con Terna: in gioco il futuro dell’elettrico

Le automobili elettriche crescono ad un ritmo vertiginoso, testimonianza del grande successo dei motori elettrificati e dell’apprezzamento di un numero sempre maggiore di italiani. Dopo un periodo di stallo, questo settore ha finalmente potuto contare su numeri in aumento, soprattutto a settembre 2019. Lo dimostrano i dati ufficiali, che ci raccontano di un incremento in termini di vendite durante questo mese pari al +256% per le elettriche. Anche se la quota di mercato è ancora bassa (1% circa sul totale), il settore dimostra potenzialità davvero uniche. Al punto che anche le grandi case automobilistiche stanno rivolgendo attenzioni sempre più importanti a questo settore. Aumentano infatti le possibilità di scelta, il numero dei modelli elettrici si moltiplica man mano che passano i mesi: per orientarsi al meglio online è disponibile il listino di Quattroruote ad esempio, che dà la possibilità di filtrare i risultati per marche o per parametri (carrozzeria, prezzo o alimentazione appunto). Il trend di crescita comunque sembra oramai consolidato, con l’Italia lanciatissima in termini di innovazione. A Torino sta per partire un progetto pilota potenzialmente decisivo per l’elettrico.

Il progetto di FCA e la sua sperimentazione

FCA ha infatti avviato con Terna un’iniziativa che vedrà la messa su strada di circa 700 auto con tecnologia di ricarica bi-direzionale , che avranno il compito di rendere più stabili le reti elettriche dedicate alle rinnovabili. Un investimento e una partnership che potrebbero risultare fondamentali per la crescita del settore. Non bisogna dimenticare infatti che le batterie sono sempre più centro di interesse e polo di attrazione di investimenti, con una serie di finanziamenti mirati al potenziamento delle tecnologie attuali. La flotta dimostrativa testerà il nuovo “Vehicle-to-grid”, a servizio della sostenibilità, flessibilità e sicurezza della rete nazionale. Presso la sede Terna di Torino verrà creato un E-mobility Lab, laboratorio tecnologico che consentirà di sperimentare prestazioni e capacità delle vetture elettriche in favore della flessibilità e stabilizzazione della rete elettrica. In questo modo anche il costo dell’auto elettrica scenderà notevolmente, grazie al servizio fornito alla rete e alla collettività.

Il progetto Battery 2030+ e altre info utili

A testimonianza dell’interesse per le batterie, da sottolineare il progetto Battery 2030+, partito a marzo, che con tutta probabilità è destinato ad essere altrettanto decisivo. Lo scopo del progetto in questione, infatti, è di modellare la batteria del domani, intervenendo però in una vasta gamma di aspetti, come nel caso del riciclo dei modelli a fine vita. Un altro progetto interessante vede ancora una volta protagonista il gruppo FCA, e riguarda stavolta le colonnine di ricarica, altro punto focale dell’intero settore. Si punta alla diffusione di un numero sempre maggiore di colonnine , che in Italia al momento raggiungono una quota intorno alle 8.200 unità.