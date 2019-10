Bardonecchia, ponte dei santi con le "Porte aperte all'inverno"

Bardonecchia, da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, lungo “Ponte dei Santi”, anticipa l’inverno organizzando “PORTE APERTE ALL’INVERNO 2019”, manifestazione vetrina rivolta principalmente a residenti e turisti italiani e stranieri, durante la quale, in più punti della Perla delle Alpi, si svolgono numerosi eventi ed iniziative volte a far conoscere in anteprima, ciò che operatori pubblici e privati, propongono per l’imminente stagione invernale, preannunciata dai primi freddi e dalle nevicate in quota.

La quattro giorni di intensi eventi culturali, informativi, gastronomici, sportivi e ludici, è organizzata dal Comune di Bardonecchia in collaborazione con Estemporanea, compagnia torinese di Arte, Musica e Teatro, la Colomion spa, società che gestisce piste e impianti di risalita, le numerose scuole di sci e gli sci club, le palestre, le guide alpine locali, le associazioni e i numerosi operatori sociali ed economici operanti nella Conca.

Sul palco del Palazzo delle Feste, venerdì alle ore 21.00, va in scena, a cura di Estemporanea, “In Vino Musica”, spettacolo musicale con l’attrice Alessia Donadio, accompagnata al piano da Anna Barbero Beerwald.

Sabato 2 Estemporanea organizza, nel pomeriggio, per le vie del centro, uno spettacolo di arte di strada itinerante, con trampolieri e truccabimbi, al suono della banda musicale di Giaglione e della Filarmonica Meanese, e in serata, Disco per i più grandi al Palazzo delle Feste, con le Sala Giolitti, adattata a discoteca a tema Halloween.

Sabato 2 novembre alle ore 18.00 il BookPostino, di Torino propone al Palazzo delle Feste l’incontro con il giovane scrittore torinese Andrea Roccioletti, il primo autore della rassegna letteraria “Mountain Book-Leggere il quotidiano”, in calendario a Bardonecchia sino ad aprile 2020, nato nel 1979, arthacktivist, che si occupa di arte e di letteratura, autore di diversi libri, curatore per il web di alcuni siti che propongono al pubblico l’arte contemporanea ai suoi limiti estremi.

Domenica 3 novembre ancora animazione a Campo Smith e per le vie del centro, con goffree, castagnata e laboratori per i bambini.

La Colomion spa, oltre a presentare le tariffe e le novità scioviarie invernali, venerdì 1°, Festa di “Tutti i Santi”, sabato 2 e domenica 3, propone, nella piazzetta antistante i suoi uffici di piazza Europa, dalle ore 15.00 l’assaggio dei goffree e per tre giorni, apre a Campo Smith, dalle ore 10.30 alle 17.00 il Parco Avventura e l’Alpine Coaster, la slitta biposto molto apprezzata da molti durante l’estate, che garantisce una discesa emozionante nei boschi, con curve paraboliche, dossi e cambi di pendenza, lunga più di 1000 metri, molto apprezzata e adatta per i bambini e le famiglie.

Sabato 2 e domenica 3 novembre a Campo Smith organizza, dalle ore 15.00 alle 18.00, una castagnata.

Sabato 2 e domenica 3 mattina, all’ora di pranzo, nella Dispensa del Ristorante Biovey di via Generale Cantore 1/c è possibile la degustazione di un menù a base di trota salmonata di montagna affumicata al ciliegio e succo di rosa canina di Bardonecchia.

La Pasticceria Ugetti apre sabato 2, dalle ore 15.30 alle 18.00 in via Medail 80, un laboratorio interattivo di pasticceria e cioccolateria riservato ai tanti piccoli golosi.

Le scuole di sci e gli sci club con sede o operanti a Bardonecchia e le palestre, oltre ad organizzare per le vie del capoluogo l’immancabile “Dolcetto o scherzetto”, illustrano, con differenti modalità, presso le loro sedi e in vari punti del paese, le loro proposte e le varie iniziative invernali.

Le Guide Alpine Valsusa, oltre a tener aperto per tre giorni dalle ore 17.00 alle ore 19.30 il loro chalet di Via Medail, propongono per sabato 2 novembre un’escursione nel vallone di Rochemolles/Almiane alla suggestiva ricerca dei cervi.

La Biblioteca Civica di Viale Bramafam 17, apre le sue porte a tutti giovedì 31 ottobre alle ore 15.30 per Happy Halloween! incontro aperto soprattutto ai più piccoli, per preparare le colorate borsette per i tradizionali dolcetti alternativi agli scherzetti.