Revocato lo sciopero di oggi ma soltanto per il servizio ferroviario regionale

"Di fronte alla gravissima situazione determinatasi nella nostra regione a causa delle precipitazioni particolarmente copiose ma anche, è bene averlo sempre presente, di una politica ambientale che non pone freno alla devastazione del territorio e considerando i disagi che vive la popolazione di ampie zone della regione la CUB del Piemonte ha revocato lo sciopero di oggi solo per quel che riguarda il trasporto ferroviario locale piemontese".

"Nello stesso tempo, ritenendo che situazioni di questa natura non debbano vedere senso di responsabilità solo da parte dei lavoratori e delle loro organizzazioni, ha richiesto al Prefetto di Torino, Claudio Palomba, la convocazione di un tavolo con Trenitalia e la Regione per affrontare le criticità del trasporto ferroviario che sono, fra le altre, una ragione centrale per lo sciopero del 25 ottobre". Lo scrive in una nota direttamente la Cub del Piemonte.

"Il Prefetto ha assunto l'impegno di convocare in tempi stretti questo tavolo dimostrando un'apprezzabile attenzione alle ragioni dei lavoratori delle ferrovie".