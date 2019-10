Meteo, su Torino e provincia un weekend quasi estivo dopo la pioggia dei giorni scorsi

Si è conclusa giovedì una prolungata fase di maltempo tipicamente autunnale che ha investito tutto il Piemonte. Già da ieri però il tempo è caratterizzato da alta pressione e stabilità, con temperature ben sopra la media del periodo e nebbie al mattino, almeno fino a martedì.

A Torino quindi avremo quindi cielo generalmente sereno o poco nuvoloso sia oggi che domani. Da lunedì aumento della nuvolosità ma senza precipitazioni significative. Possibilità di nebbie e foschie dense al mattino.

Temperature sopra la media stagionale, con valori massimi che saranno generalmente oltre i 20 °C quasi ovunque, con i picchi fino a 23 °C. Minime in leggero calo per via del cielo sereno, comprese tra 10 e 14 °C, con i valori più bassi che si registreranno tra sabato e domenica, per poi risalire lunedì. Venti assenti o deboli di direzione variabile, con prevalenza dai settori settentrionali.

Da mercoledì 30 si prospetta un nuovo cambio di circolazione importante con le prime perturbazioni a carattere invernale e abbassamento repentino delle temperature, ma la cui evoluzione è ancora piuttosto incerta.

