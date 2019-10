Calenda al Sermig di Torino: "Non ho paura di Salvini, io voglio combattere"

"Non ho paura di Salvini e voglio combattere". Lo ha detto Carlo Calenda, che stamattina al Sermig di Torino, in compagnia dell'eurodeputata Irene Tinagli, ha incontrato gli elettori di "Siamo Europei", partito di cui Calenda è leader.

"Sono ogni giorno piú convinto che uscire dal Pd sia stata la scelta giusta - ha aggiunto l'ex ministro - noi non facciamo alleanze con i populisti, i valori non possono essere oggetto di compromessi". E ancora: "In Italia avremo un blocco di destra guidato dalla Lega e un blocco di populisti guidato dal Movimento 5 Stelle. In mezzo non c'è piú spazio per l'Italia riformista e progressista. Il PD sta facendo tutto quello che noi ex consideravamo un abominio, se andiamo avanti cosí appianeremo la strada a Salvini, che con i suoi amici prenderà il 60%".