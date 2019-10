Lanzo, finisce con l'auto in una scarpata e fa un volo di 60 metri: salva

Incidente nella serata di ieri a Lanzo Torinese, dove una ragazza è finita con la sua auto in una scarpata. Intorno alle 21.45 una 25enne è si trovava a bordo del veicolo quando, per ragioni in fase di accertamento, ne ha perso il controllo finendo nel burrone vicino all'area pic-nic all'ingresso del paese.

La giovane con il mezzo ha fatto un volo di circa 60 metri, da cui ne è uscita fortunatamente solo con ferite lievi. Le sue condizioni sono apparse buone ai soccorritori intervenuti sul posto, che l'hanno portata in codice giallo all'ospedale di Ciriè.