Parlare di fede e teologia al pub, appuntamento al Macgillycuddy’s di piazza Arbarello

Il percorso di catechesi e di approfondimento che la Pastorale Universitaria,

unitamente ad altri uffici, associazioni e movimenti propone ogni anno esce dalle consuete mura in ascolto di quello che il Papa ha chiesto nella Cristus Vivit.

"Deve esserci spazio anche per «tutti quelli che hanno altre visioni della vita, professano altre fedi o si dichiarano estranei all’orizzonte religioso. Tutti i giovani, nessuno escluso, sono nel cuore di Dio e quindi anche nel cuore della Chiesa. Riconosciamo però francamente che non sempre questa affermazione che risuona sulle nostre labbra trova reale espressione nella nostra azione pastorale: spesso restiamo chiusi nei nostri ambienti, dove la loro voce non arriva, o ci dedichiamo ad attività meno esigenti e più gratificanti, soffocando quella sana inquietudine pastorale che ci fa uscire dalle nostre presunte sicurezze".

"Eppure il Vangelo ci chiede di osare e vogliamo farlo senza presunzione e senza fare proselitismo, testimoniando l’amore del Signore e tendendo la mano a tutti i giovani del mondo (CV 235)". Di qui l’idea di uscire ed incontrare, parlando seriamente di fede, i giovani e non solo nei Pub della nostra città.