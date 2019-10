Tappa torinese per B Heroes, il progetto che vuole "accelerare" le migliori start up

Tappa torinese per B Heroes, il programma di accelerazione giunto alla terza edizione e che propone un percorso di mentorship, investimento e comunicazione rivolto a startup ad alto contenuto di innovazione con sede operativa in Italia, ideato da lm Foundation, fondazione che ha lo scopo di promuovere l'innovazione per lo sviluppo sostenibile, con la collaborazione di Intesa Sanpaolo.

Protagoniste della tappa in programma stamattina nell’Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo sono state 20 startup, che hanno incontrato un team composto da imprenditori, manager e business angel specializzati nella selezione di startup da supportare nel percorso di crescita. Sono state valutate con particolare attenzione a: team, strategia, marketing, scalabilità e impatto dei progetti.

L’incontro permetterà di individuare le startup destinate alla fase finale di mentorship, investimento e comunicazione, a cui seguirà l'individuazione delle migliori imprese a livello nazionale. Quest’anno gli investimenti a disposizione per le startup che saranno inserite nel programma di accelerazione saranno di oltre un milione di euro.

All'interno del gruppo, le start up piemontesi presenti erano Aiko, che sviluppa Intelligenza Artificiale per satelliti autonomi, con l’obiettivo di ridurre i costi delle missioni spaziali; Betwyll, che offre a docenti, accademici e bibliotecari un luogo in cui gli studenti e i giovani leggono, commentano, condividono e imparano insieme, mentre CoRe ha presentato MadFlex: una tecnologia che, partendo da materie prime e processi produttivi tradizionali, permette la creazione di pannelli ultraleggeri con proprietà meccaniche uniche al mondo.