Vacanze di carnevale, Rosso replica a Valle (Pd): "La proposta di allungarle arriva da un confronto con gli operatori"

"Daniele Valle, consigliere regionale del Pd, dovrebbe preoccuparsi dei disastri elettorali del suo partito e della scricchiolante alleanza coi 5 stelle e invece continua a bacchettarmi per non meglio identificate ragioni". Così l'assessore Roberto Rosso replica alle critiche del consigliere Dem sul tema delle vacanze di carnevale da allungare nella durata.



"Oggi mi spiega le politiche del turismo e ovviamente critica la mia proposta di allungare le vacanze di Carnevale a favore degli operatori e dei comprensori sciistici piemontesi. Persino Valle però, anche se annebbiato dall’enorme quantità di conoscenza che lo pervade - prosegue Rosso - poteva immaginare che la mia proposta arriva dopo un serio confronto con gli operatori stessi e che sono proprio loro – peraltro da anni – a chiedere al Piemonte di favorire il turismo montano e non quello che indubbiamente per anni ha favorito la vicina Liguria. Anche l' aeroporto di Caselle aggiunge rotte invernali al calendario ordinario nei mesi invernali per portare a Torino gli appassionati della neve. Evidentemente dà fastidio che noi si provi ad aiutare l’economia piemontese".