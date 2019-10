Meteo, ecco su Torino e provincia le piogge che ci riportano in autunno

Sta per aprirsi una nuova fase di tempo più autunnale, con un calo delle temperature che ci riporteranno nella media del periodo. Un po’ di piogge a metà settimana, poi dal weekend inizierà una nuova fase perturbata di origine atlantica con veloci passaggi perturbati

A Torino quindi avremo questa situazione. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con qualche debole pioggia oggi. Temperature massime in calo per via della copertura nuvolosa ma ancora ben oltre la media, con valori localmente oltre i 20 °C. Minime in leggero aumento e comprese tra 13 e 14 °C. Venti assenti o deboli di direzione orientale.

Mercoledì 30 cielo coperto con qualche pioggia ma di debole intensità, in nottata migliora. Temperature in calo per l’arrivo di aria più fresca da est, con massime che non andranno oltre i 15/16 °C. Venti da deboli a moderati nordorientali.

Giornate più stabili tra giovedì e venerdì ma con temperature decisamente più fresche di questi giorni. Tuttavia le correnti in quota si disporranno da ovest, facendo iniziare un periodo di vari passaggi perturbati a partire dal weekend.

