Il capo della polizia Gabrielli al Castello di Moncalieri: "Sulla sicurezza Torino è un'eccellenza nazionale"

"Dal punto di vista della sicurezza Torino rappresenta un'eccellenza nazionale, c'è la massima soddisfazione per quello che è stato fatto". Lo ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli, al Castello di Moncalieri per partecipare alla conferenza regionale dal titolo "Cooperazione internazionale di polizia".

"Negli ultimi tempi in questa città - ha aggiunto Gabrielli - sono state risolte questione annose che rischiavano di incacrenirsi, la situazione è assolutamente positiva". Accanto a lui il prefetto Claudio Palomba, che ha ricordato come "l'interscambio di informazioni con le forze di polizia francesi è uno strumento fondamentale per prevenire eventuali infiltrazioni mafiose sul cantiere della Torino-Lione", spiegando poi che "le pattuglie miste per i fenomeni transfrontalieri sono importanti e per questo stiamo definendo dei protocolli con la Francia".