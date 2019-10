"Caro Vito ti scrivo": gli studenti raccontano la sicurezza scolastica

Ci giungono in questi giorni le notizie di crolli e atti vandalici nelle scuole di Torino e provincia: prima il liceo Curie Levi di Collegno, dove nei giorni scorsi è crollata una plafoniera con un neon. Situazione analoga si è verificata alla scuola Federico Albert di Lanzo. Protestano le maestre della primaria Pestalozzi a Torino, mentre - sempre a Collegno - alcuni vandali hanno reso inagibile la scuola Gramsci. Episodi all’ordine del giorno nel nostro Paese, che spesso non hanno conseguenze più gravi solo perché si verificano in orari in cui non sono presenti gli studenti a scuola.

Quest’anno, in occasione del 22 novembre - Quarta Giornata Nazionale per la sicurezza nelle scuole - la Fondazione Benvenuti in Italia – Fondo Vito Scafidi, in collaborazione con Libera Piemonte e ACMOS, lancia l’iniziativa “Caro Vito, ti scrivo”.

Con questo invito, le associazioni chiedono agli studenti d’Italia di raccontare in prima persona le criticità che notano quotidianamente nelle proprie scuole in merito alla sicurezza scolastica o, viceversa, gli aspetti positivi e all’avanguardia. Agli studenti è chiesto, inoltre, di prendere consapevolezza dei comportamenti violenti o nocivi che si verificano tra le mura scolastiche, raccontando anche quelli. Come gli atti di bullismo o cyberbullismo, sempre più diffusi.

Le testimonianze devono essere spedite via mail a fondovitoscafidi@benvenutiinitalia.it , rivolte direttamente a Vito: giovane studente del liceo Darwin di Rivoli che il 22 novembre del 2008 perse la vita a causa del crollo del controsoffitto della sua scuola. Le parole più toccanti, quelle più critiche o propositive, saranno consegnate al Ministro dell’istruzione, Lorenzo Fioramonti, in occasione del 22 novembre.

L’appuntamento il 22 novembre è a Torino alle 9,30 in piazza Castello, per un corteo nel quale saranno ricordate tutte le vittime dell’edilizia scolastica, come i giovani morti nella Casa dello Studente dell’Aquila o i bambini di San Giuliano di Puglia. La marcia attraverserà le vie del centro, fino all’IIS Avogadro, dove avrà luogo un’assemblea di confronto sulla sicurezza scolastica alla quale parteciperanno istituzioni, associazioni e delegazioni studentesche. Alla Giornata prenderà parte come di consueto la famiglia di Vito Scafidi.