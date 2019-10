Condove, appuntamento con l'arte e la scultura del legno

L’artista presenterà un corpus di circa quattordici opere in varie essenze di legno e un bronzo inedito. La mostra antologica, testimonierà l’intrinseca relazione tra la materia e l’animo femminile. A cura di Valter Vesco.

L'evento si terrà dunque presso la chiesa romanica di San Rocco in via Cesare Battisti. Gli orari per visitare l'esposizione sono mercoledì 10/12; venerdì ore 16/19; sabato e domenica ore 10/12 -16/19. Ingresso libero.