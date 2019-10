“Eu-stalgia”: l’immigrazione israeliana in Germania. Incontro con Felix Klein

Domani alle 18 nell’Aula Magna del Campus Luigi Einaudi si terrà l’incontro con Felix Klein, Commissario speciale responsabile per la lotta all’antisemitismo del Governo Federale Tedesco, Ministero degli Interni.

Tema della conferenza: la riscoperta dell’identità europea nelle nuove generazioni israeliane resa difficile da vecchi e nuovi antisemitismi. Il trasferimento in Germania di cittadini israeliani, in particolare giovani di terza generazione dello Stato d’Israele, è un fenomeno in costante crescita. Per coloro che sono di ascendenza tedesca si tratta della riappropriazione di un’identità culturale attraverso il ritorno a quella che, paradossalmente, è percepita come “terra dei padri”.

Interverrà Maurizio Molinari, Direttore La Stampa, modererà l’incontro la Prof.ssa Marzia Ponso del Dipartimento di Culture Politica e Società dell’Università di Torino.

La conferenza è organizzata da Università di Torino e Dipartimento di Culture, Politica e Società con il patrocinio di UCEI - Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e Università degli Studi Roma Tre.