Start Cup Piemonte 2019, esseri umani e intelligenza artificiale alleati: ecco l'idea vincente di ClearBox

Analizzare e ridisegnare il complesso e delicato rapporto tra gli essere umani e l’Intelligenza Artificiale (IA), per creare una sinergia in grado di sfruttare appieno il potere della IA, pur mantenendo il controllo umano: questo l’obiettivo di ClearBox, l’azienda che si è aggiudicata ad Alessandria il primo posto della XV edizione della Start Cup Piemonte Valle d’Aosta 2019, iniziativa promossa dagli incubatori I3P, 2i3T ed Enne3 per sostenere la nascita di startup ad alto contenuto di conoscenza e promuovere lo sviluppo economico del territorio piemontese e valdostano.

ClearBox AI Solutions ha un team internazionale composto anche da ricercatori italiani che, dopo esperienze all’estero, hanno scelto di tornare Italia per lanciare questo progetto imprenditoriale. ClearBox, che è incubata presso I3P - Incubatore d’Imprese Innovative del Politecnico di Torino, propone soluzioni di Intelligenza Artificiale antropocentrica: applicate ai modelli di Machine Learning (ML), sono in grado di indagare le variabili per le quali il modello ha preso una certa decisione e di generare una spiegazione comprensibile anche a utenti meno esperti.





“La piattaforma di ClearBox aiuta gli utenti del sistema (operatori, analisti, manager) a scoprire ed intervenire in casi di imparzialità, imprecisione o inefficienza dei modelli ML. Riuscire a spiegare come si comportano i modelli di ML permette di creare fiducia verso il sistema, di ottenere compliance con i più recenti schemi normativi e di prendere decisioni responsabili, consapevoli, non discriminatorie e giustificabili”, spiega il team di ClearBox, che per il progetto si aggiudica un premio di 10.000 euro. Scopo dell’azienda è cercare ulteriori Proof-of-Concept per testare la propria piattaforma, da avviare con le aziende che utilizzano sistemi di Intelligenza Artificiale ed intendono farlo in modo trasparente, etico, compliant.





Al secondo posto della Start Cup Piemonte Valle d’Aosta si classifica Enermove, supportata dall’I3P: la startup progetta, realizza e installa sistemi per la ricarica wireless in movimento di carrelli elettrici industriali a guida manuale per logistica e grande distribuzione, eliminando così le attuali problematiche della ricarica e i costi del fermo macchina. Enermove si aggiudica un premio in denaro di 7.500 euro.





Chiude il podio Usophy, dell’incubatore I3P: si tratta in pratica del “Il Netflix dei libri universitari”, una piattaforma digitale che consente agli studenti universitari un accesso illimitato on demand a tutti i testi accademici per mezzo di un abbonamento mensile. Al progetto si riconosce un premio in denaro di 5.000 euro.





Al quarto posto ex aequo si sono classificati: Argo, che si rivolge al mercato dei piccoli satelliti e ha sviluppato una realtà produttiva dedicata ad assemblaggio, integrazione e test di star tracker per piccole piattaforme satellitari basati su algoritmi innovativi di determinazione d'assetto; Aquaseek, che propone una tecnologia in grado di fornire acqua illimitata a regioni aride e remote partendo da elementi ovunque disponibili, cioè aria e calore; ReVideo, la cui idea di impresa è una video-terapia basata su impulsi luminosi a prestabilite lunghezze d’onda che consente di arrestare l’avanzamento e soprattutto ridurre i danni alla vista dovuti ad alcune malattie degenerative.

I primi 6 vincitori assoluti hanno inoltre acquisito il diritto di partecipare al PNI 2019, Premio Nazionale per l’Innovazione, la “coppa dei campioni” tra i progetti di impresa vincitori delle 17 Start Cup regionali che si svolgerà a Catania il 28 e 29 Novembre 2019.