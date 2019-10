Monopattini elettrici, ieri la prima multa. L'assessore Lapietra: "Sperimentazione al via la prossima settimana"

"Da giovedì inizieremo a mettere la segnaletica stradale specifica, quindi dalla prossima settimana la sperimentazione sui monopattini elettrici sarà attiva a tutti gli effetti. Quello che chiedo, trattandosi appunto di una sperimentazione, è la collaborazione e l'attenzione da parte di tutti". A dirlo l'assessora alla Viabilità della Città di Torino Maria Lapietra rispondendo in merito alla prima multa, da oltre 1.000 euro, elevata ieri a un conducente di un monopattino elettrico.

"Non ho visto il verbale quindi non commento e non entro nel merito della contravvenzione - spiega Lapietra - voglio però dare un messaggio positivo, ossia che la sperimentazione con la regolamentazione prevista partirà la prossima settimana". Come stabilito dalla manifestazione d'interesse pubblicata dalla Città per la 'micro mobilità in sharing' i monopattini potranno dunque circolare liberamente, e senza il rischio di essere multati, nelle zone 30 e sulle piste ciclabili. "Si tratta di una sperimentazione - ribadisce l'assessora - quindi chiedo che tutti siano attenti per farla funzionare al meglio. Che non ci sia - conclude Lapietra - un accanimento contro i monopattini ma che dall'altra parte ci sia un loro utilizzo secondo le regole, che vanno rispettate se non si vuol essere sanzionati".

Intanto la prima associazione di monopattini elettrici della Città, Club Monopattini Torino, ha annunciato un evento per Halloween: un incontro su due ruote che si terrà il 31 ottobre alle 21 alla Gran Madre, rigorosamente in maschera. L'idea è di travestire a tema "Notte delle Streghe" se stessi ma anche il proprio monopattino. Grazie poi alla collaborazione con il negozio Movegreen ci sarà una premiazione alla maschera o al monopattino più "terrificante".

"Non siamo per niente contenti della multa presa ieri dal ragazzo sul monopattino - spiegano gli organizzatori dell'evento - per questo, stiamo cercando di aiutarlo non soltanto dal punto di vista legale. La verità è che ad oggi il monopattino elettrico non è equiparabile a un motociclo perché non si può immatricolare, ma per fare chiarezza serve la collaborazione di tutti e noi siamo dispostissimi a dialogare con l'assessore e con il capo dei vigili, che incontreremmo volentieri per un confronto".

Sull'annuncio di Lapietra, il Club Monopattini Torino ha le idee chiare: "Siamo contenti se finalmente partirà la sperimentazione. Noi al momento non siamo regolari, ma non desideriamo altro che essere regolarizzati. Non siamo teppisti: il monopattino lo usiamo per andare al lavoro. Si parla tanto di ambiente e di non inquinare, ma poi servono azioni concrete. All'assessore chiediamo di mettere tutto in regola già per giovedì, in modo da riuscire a fare il nostro evento di Halloween senza rischiare sanzioni. Anzi speriamo che ancora più gente sia invogliata a partecipare".